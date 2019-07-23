«الزكاة»: 9 أيام مهلة لتقديم إقرارات «المضافة»

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وأيضاً على المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من عام 2019، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يوليو الجاري -بعد 9 أيام- عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل. وشددت الهيئة على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال أو أقل بتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2019 قبل نهاية يوليو 2019