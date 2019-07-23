زيدان: لم اوجه «إهانة» لجاريث بيل

زيدان: لم اوجه «إهانة» لجاريث بيل

أبرز المواد
دراسة حديثة تكشف مفاجأة للذين يتناولون “الأسبرين” يوميا.. وتطالب بالتوقف الفوري عن تناوله

دراسة حديثة تكشف مفاجأة للذين يتناولون “الأسبرين” يوميا.. وتطالب بالتوقف الفوري عن تناوله

أبرز المواد
اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي

اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي

أبرز المواد
«هواوي» تنفي قيامها بأعمال في كوريا الشمالية

«هواوي» تنفي قيامها بأعمال في كوريا الشمالية

أبرز المواد

«الزكاة»: 9 أيام مهلة لتقديم إقرارات «المضافة»

«الزكاة»: 9 أيام مهلة لتقديم إقرارات «المضافة»
http://almnatiq.net/?p=754321
المناطق_الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وأيضاً على المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من عام 2019، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يوليو الجاري -بعد 9 أيام- عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل. وشددت الهيئة على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال أو أقل بتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2019 قبل نهاية يوليو 2019

روابط ذات صلة

زيدان: لم اوجه «إهانة» لجاريث بيل

زيدان: لم اوجه «إهانة» لجاريث بيل
دراسة حديثة تكشف مفاجأة للذين يتناولون “الأسبرين” يوميا.. وتطالب بالتوقف الفوري عن تناوله

دراسة حديثة تكشف مفاجأة للذين يتناولون “الأسبرين” يوميا.. وتطالب بالتوقف الفوري عن تناوله
اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي

اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*