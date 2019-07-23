مكافأة ال50 ألفا تشمل المتقاعدين والمتوفين

مكافأة ال50 ألفا تشمل المتقاعدين والمتوفين

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مكافأة ال50 ألفا تشمل المتقاعدين والمتوفين

مكافأة ال50 ألفا تشمل المتقاعدين والمتوفين
http://almnatiq.net/?p=754322
المناطق_الرياض

كشفت مصادر عن أن قرار صرف مكافأة الـ50 ألفا للخريجين الجامعيين سيشمل الموظفين المتقاعدين والمتوفين

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم بدأت حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/11/1407هـ، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة

يذكر أن المقام السامي أصدر توجيهاته عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية التي تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً

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