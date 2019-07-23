دراسة حديثة تكشف مفاجأة للذين يتناولون “الأسبرين” يوميا.. وتطالب بالتوقف الفوري عن تناوله

المناطق_متابعات

كشفت دراسة حديثة عن عدم فاعلية حبوب الأسبرين للذين يتناولونه خشية الإصابة النوبات القلبية، داعية الملايين إلى التوقف عن استخدامه.

ولسنوات، كان الأطباء ينصحون مرضاهم بتناول الأسبرين لتفادي السكتات القلبية، لكن الأمر تغير كليا العام الماضي، مع صدور 3 دراسات توصلت إلى نتائج مفاجئة.

وأوصى الباحثون في جامعة هارفارد باستخدام جرعة من الأسبرين يوميا فقط، للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو جرى تشخصيهم بمرض القلب، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء.

ويتناول 29 مليون شخص تحت سن الأربعين الأسبرين يوميا رغم عدم وجود أمراض قلب معروفة لديهم، في محاولة لتفادي هذا المرض القاتل، وفق بيانات جامعة هارفارد عام 2017.