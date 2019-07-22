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السفير بامخرمة يدشن يوم التبرع بالدم بحضور السفراء والدبلوماسيين بالرياض
http://almnatiq.net/?p=754328
المناطق_فلاج الشعيفاني 
ضمن مناشط السلك الدبلوماسي الاجتماعية وبإشراف وتنظيم الهيئة العامة بحي السفارات، وبالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية الجامعية أقيم صباح اليوم الاثنين، 19 ذي القعدة 1440هـ، يوم التبرع بالدم وذلك أمام القصر الثقافي بحي السفارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
وقد شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً وحضوراً متميزاً من أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، يتقدمهم السيد ضياء الدين بامخرمة عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي الذي كان له دور كبير في هذه الفعالية الإنسانية، كما حضر سعادة الدكتور فهد بن مشيط رئيس هيئة حي السفارات وعدد من الإعلاميين والنشطاء.
وفي رد على سؤال ملتقى صحافيو الوطن الذي حضر لتغطية هذه الفعالية المجتمعية، أعرب سعادة السفير ضياء الدين بامخرمة عن سعادته بالتفاعل الذي شهده يوم التبرع بالدم وقال: التفاعل كان إيجابياً حيث كان هناك عدد كبير من أصحاب السعادة السفراء وأيضاً الدبلوماسيين من مختلف السفارات الذين حضروا للتفاعل مع هذه الحملة.
وأضاف “بامخرمة” وهذه حملة للتبرع بالدم وهي حالة إنسانية ومن المؤكد أن هناك تفاعل إنساني دبلوماسي إيجابي فهم جزء من المجتمع وجزء من الإنسانية، وحضورهم لمناسبة كهذه تدل دلالة عميقة على حبهم للعطاء والخير، فشكرا لكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم للتبرع بالدم، وأخص بذلك معالي رئيس هيئة حي السفارات الدكتور فهد بن مشيط وكافة معاونيه، وأشكر كافة الزملاء السفراء والدبلوماسيين الذين شاركوا بهذا المناسبة وحتى الإعلاميين مثلكم، الذين أسهموا في إيصال هذه الرسالة الإنسانية المهمة التي يجب أن تكون جزء من ثقافة مختلف المجتمعات في مختلف الدول حتى يكون هناك عطاء إنساني متواصل.
كما خص سعادة عميد السلك الدبلوماسي صحافيو الوطن بقوله: أحببت مشاركتكم الإعلامية وتفاعلكم الإعلامي والثقافي والإنساني مع مختلف قضايا وطنكم وأمتكم وأردف قائلاً: “عليكم بالاستمرار في ذلك فأنتم صوت من الأصوات الإعلامية الإيجابية في خضم الزخم وفي خضم التفاعل الإعلامي بما يحمل من غث وسمين فمن المهم أن تكون هناك أصوات إعلامية حصيفة ذكية قادرة وواعية على إيصال الرسالة الإعلامية النبيلة التي يحتاجها الجمهور بكافة أطيافه ومستوياته”.

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