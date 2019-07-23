احدث الأخبار

«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي
أبرز المواد
 قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن
أبرز المواد
 تقنية تكشف الاكتئاب من نبرة الصوت
أبرز المواد
 الاستخبارات الباكستانية ساعدت الأميركيين في العثور على بن لادن
أبرز المواد
 السفير بامخرمة يدشن يوم التبرع بالدم بحضور السفراء والدبلوماسيين بالرياض
منطقة الرياض
 زيدان: لم اوجه «إهانة» لجاريث بيل
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف مفاجأة للذين يتناولون “الأسبرين” يوميا.. وتطالب بالتوقف الفوري عن تناوله
أبرز المواد
 اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي
أبرز المواد
 «هواوي» تنفي قيامها بأعمال في كوريا الشمالية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف عن مناطق مُعرضة لـ “السحب الرعدية والغبار والأتربة”
أبرز المواد
 مكافأة ال50 ألفا تشمل المتقاعدين والمتوفين
أبرز المواد
 «الزكاة»: 9 أيام مهلة لتقديم إقرارات «المضافة»
أبرز المواد
«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي

«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي

أبرز المواد
قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن

قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن

أبرز المواد
تقنية تكشف الاكتئاب من نبرة الصوت

تقنية تكشف الاكتئاب من نبرة الصوت

أبرز المواد
الاستخبارات الباكستانية ساعدت الأميركيين في العثور على بن لادن

الاستخبارات الباكستانية ساعدت الأميركيين في العثور على بن لادن

أبرز المواد

الاستخبارات الباكستانية ساعدت الأميركيين في العثور على بن لادن

الاستخبارات الباكستانية ساعدت الأميركيين في العثور على بن لادن
http://almnatiq.net/?p=754345
المناطق_وكالات

صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله.

وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن “إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت (للأميركيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن”.

وأضاف “إذا سألتم السي آي ايه إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية”.

وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية اسلام أباد.

لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن وادعت أنها لا تعرف شيئا.

ويزور عمران خان واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان.

وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البين الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.

روابط ذات صلة

«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي

«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي
قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن

قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن
تقنية تكشف الاكتئاب من نبرة الصوت

تقنية تكشف الاكتئاب من نبرة الصوت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*