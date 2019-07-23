قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن

قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن

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منطقة الرياض

قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن

قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن
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المناطق_الرياض

أكدت الإمارات العربية المتحدة العضو الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، أنها ليست بصدد مغادرة اليمن وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية : فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن.

وأكد قرقاش : سنعمل بشكل مختلف و حضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية.

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة إعادة انتشار لأسباب استراتيجية وتكتيكية.

وأكد قرقاش أنه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها : إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع.

وقال قرقاش في المقال : بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها– بأعين مفتوحة.

وتابع : لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل، ولكنه أكد الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية.

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