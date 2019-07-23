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«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي

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«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي

«الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=754353

أكملت وزارة الصحة تجهيز قسم الطوارئ في مستشفى أجياد والمراكز الصحية في الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، استعداداً لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة للحالات الطارئة والعاجلة والحادة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ .

وتعد خدمة ضيوف الرحمن من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وسهولة وصحة جيدة، حيث توجد 4 مراكز داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة.

وتوزعت مراكز الطوارئ في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج.

ومركز طوارئ الحرم رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب اسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، وتحتوي المراكز 1 و 2 و 3 و 4 على عدد 3 أسرة كشف منهم واحد للإنعاش القلبي الرئوي مجهزة بأحدث الأجهزة وفق معايير “الصحة” في أقسام العناية المركزة.

ويتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها، أو يتم نقلها إلى مستشفى أجياد كما في حالات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، وذلك عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطه عربات النقل الاسعافي (القولف)، مخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي وإكمال اللازم .

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