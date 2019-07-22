احدث الأخبار

الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية
أبرز المواد
 مصر.. اكتشاف كنوز أثرية في قاع البحر بالإسكندرية
أبرز المواد
 عريقات يطالب دول العالم بفتح تحقيق حول عمليات الهدم الصهيونية غير القانونية
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري”: 32.7 ألف مستفيد من دعم «سكني» للعسكريين والمدنيين فوق 50 عاما
أبرز المواد
 تصاعد توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط
أبرز المواد
 مبدياً تقديره لأدوارهم .. المدير العام لصحة القصيم يكرّم رؤساء أقسام أهلية العلاج
منطقة القصيم
 إتلاف ٧٠٠كيلو من الخضار غير الصالح للاستهلاك بسبب المبيدات في عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد ختام النادي الصيفي بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقها الحوثي اتجاه عسير
أبرز المواد
 استقدام 181 سائقة خاصة منذ قرار السماح للمرأة بالقيادة
أبرز المواد
 «الصحة» تكمل تجهيز الطوارئ في المراكز الصحية بالحرم المكي
أبرز المواد
 قرقاش: فقط لتوضيح الأمر.. الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن
أبرز المواد
الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

أبرز المواد
مصر.. اكتشاف كنوز أثرية في قاع البحر بالإسكندرية

مصر.. اكتشاف كنوز أثرية في قاع البحر بالإسكندرية

أبرز المواد
عريقات يطالب دول العالم بفتح تحقيق حول عمليات الهدم الصهيونية غير القانونية

عريقات يطالب دول العالم بفتح تحقيق حول عمليات الهدم الصهيونية غير القانونية

أبرز المواد
“الصندوق العقاري”: 32.7 ألف مستفيد من دعم «سكني» للعسكريين والمدنيين فوق 50 عاما

“الصندوق العقاري”: 32.7 ألف مستفيد من دعم «سكني» للعسكريين والمدنيين فوق 50 عاما

أبرز المواد

إتلاف ٧٠٠كيلو من الخضار غير الصالح للاستهلاك بسبب المبيدات في عرعر

http://almnatiq.net/?p=754362
المناطق_خالد الضبيبي
نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محلات الخضار والفواكه بمدينة عرعر حيث تم أخذ عينات من الأسواق وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام والتي بلغت نحو 700 كيلو وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة
تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية .
وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية .

روابط ذات صلة

مدير شرطة الشماليه يقلد المقدم سعيد عسيري رتبته الجديده

مدير شرطة الشماليه يقلد المقدم سعيد عسيري رتبته الجديده
مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين

مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين
أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع مبادرة “جسور” لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع مبادرة “جسور” لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*