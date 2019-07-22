إتلاف ٧٠٠كيلو من الخضار غير الصالح للاستهلاك بسبب المبيدات في عرعر

المناطق_خالد الضبيبي

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محلات الخضار والفواكه بمدينة عرعر حيث تم أخذ عينات من الأسواق وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام والتي بلغت نحو 700 كيلو وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة

تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية .

وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية .