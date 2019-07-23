الأمير فيصل بن مشعل يشهد ختام النادي الصيفي بجامعة القصيم

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن البنية الأساسية موجودة في بلادنا وجامعاتنا ولكن تحتاج إلى تفعيلها واستخدامها لما يعود لأبنائنا وبناتنا بالخير ، وتنفيذ مثل هذه الفعاليات والبرامج التي تقدمها جامعة القصيم للطلاب من خلال النادي الصيفي ، لافتاً سموه الانتباه إلى أنه كثير من الدول تتمنى مثل هذه المنشآت والمرافق الرياضية التي تمتلكها عدة جامعات وجهات تعليمية ، لأنه ليس لديها مثل هذه الإمكانات الموجودة في هذا النادي ، متمنياً سموه من التعليم وفرع هيئة الرياضة والتدريب التقني والمهني بالمنطقة الاستفادة من المنشآت التي لديها بمثل هذه الأنشطة والبرامج الرياضية والذهنية التي تخدم جميع الفئات العمرية من الشباب.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل في النادي الصيفي الذي تقيمه جامعة القصيم في الصالات الرياضية المجمعة بمقر الجامعة في نسخته الثانية ، وصفاً إياه بالعرس الوطني الأكاديمي الذي يحقق ما يطمح إليه الجميع ونتمناه دائماً ، مبدياً سعادته في هذا النادي وفعالياته وأنشطته المتنوعة والدورات النافعة في رحاب الجامعة ، مقدماً سموه الشكر لعمادة شؤون الطلاب وجميع منسوبي الجامعة على إقامة هذا النادي ، قائلاً : جامعة القصيم خططت فأبدعت ووعدت فأوفت وأقامت هذا النادي الصيفي للعام الثاني على التوالي الذي تميز في برامجه وأنشطته المتنوعة ، مناشداً إدارة تعليم المنطقة أن تحذو مثل هذا الحذو، وأن تفعل إمكاناتها لمثل هذه الفعاليات لخدمة أبناء المنطقة، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال رعايته اليوم الحفل الختامي للنادي الصيفي بجامعة القصيم في نسخته الثانية ، وذلك في حرم الجامعة ، بحضور معالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة وعدداً من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب والطلاب المشاركين.

حيث بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم أوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود في كلمته ، أن النادي الصيفي شهد هذا العام إقبالا منقطع النظير، حيث تقدم للتسجيل فيه أكثر من 1500 طالب، تم القبول منهم قرابة 700 مشترك ، كاشفاً أن النادي سيستوعب أكبر عدد ممكن من طلاب المنطقة في العام القادم بإذن الله ، لاستثمار أوقات فراغهم في البرامج الترفيهية والتعليمية النافعة.

وبين الداود أن الجامعة هدفت من تقديم أنشطة هذا النادي الذي أقيم على مدى ستة أسابيع للمشاركة في خدمة المجتمع من خلال تقديم عدد من البرامج الهادفة ، وأن يستفيد الطالب ويتعلم، من خلال تلك البرامج التي وصل عددها إلى أكثر من 80 برنامجاً ، منوهاً بجهود وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ، وعمادة شؤون الطلاب، وغيرهم من القائمين على النادي من الإدارات المختلفة وحرصهم واجتهادهم في تقديم هذا العمل المميز ، لافتاً الانتباه إلى أن الجامعة ستقدم بإذن الله نادي للفتيات بعد اكتمال المتطلبات لهذا النادي.

وأكد معالي مدير جامعة القصيم ، أن هذه المنشأة التي يقام بها النادي هي من ثمرات دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – للتعليم ، وبالأخص جامعة القصيم ، مثنياً على توجيهات سمو أمير المنطقة وحرصه على استغلال أوقات شبابنا لما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، مقدماً الشكر والتقدير الجزيل لسمو أمير منطقة القصيم لحضوره ورعايته لهذا الحفل ، سائلاً الله أن يحفظ لنا أمننا وقادتنا ، ويديم أمنها واستقرارها.

إثر ذلك قدم مشهد تمثيلي يتحدث عن قصة ثلاثة شبان يبحثون عن ما يملأ فراغهم في هذه الإجازة الصيفية ، حيث شاهدو مايحتويه النادي الصيفي بجامعة القصيم الثاني من أنشطة وبرامج ومسابقات نالت استحسانهم وإعجابهم.

عقب ذلك قدم أبريت وطني تضمن عدة فقرات كان بمشاركة طلاب النادي.

بعد ذلك كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المتميزين والفائزين بأنشطة النادي الصيفي ، ومسابقة السنة النبوية الشريفة ومسابقة اللغة الإنجليزية ، والجهات المتعاونة والداعمة مع الجامعة في إنجاح النادي في نسخته الثانية.

وفي ختام زيارة سمو الأمير فيصل بن مشعل للجامعة تجول سموه على مرافق النادي لمشاهده مايحتويه من أنشطة وبرامج رياضية وذهنية تخدم عدداً من الفئات العمرية للطلاب في مختلف المراحل.