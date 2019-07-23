“الصندوق العقاري”: 32.7 ألف مستفيد من دعم «سكني» للعسكريين والمدنيين فوق 50 عاما

المناطق - الرياض

بلغ عدد عقود التمويل العقاري الموقعة لمستفيدي برنامج “سكني” 107834 عقدا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال وفقا لـ”الاقتصادية” حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، إن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي التمويل العقاري المدعوم منذ بداية برنامج القرض العقاري تجاوز 929 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج دعم العسكريين في الخدمة والمدنيين فوق 50 عاما حتى نهاية النصف الأول من هذا العام بلغ 32726 مستفيدا.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه من مبالغ في حسابات مستفيدي القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة والمدنيين فوق 50 عاما نحو 4.309 مليار ريال، قدمت قرض حسن يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

يذكر أن برنامج الدعم للعسكريين انطلق في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، فيما انطلق برنامج القرض الحسن لدعم المدنيين من القطاعين العام والعسكري في 24 آذار (مارس) من العام الجاري.