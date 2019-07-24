سائق يقود الشرطة إلى مخدرات بقيمة 140 مليون دولار عن طريق الخطأ

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قاد سائق متهور الشرطة الأسترالية إلى اكتشاف مخدرات قيمتها 200 مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أمريكي) بطريق الخطأ عندما صدم سيارته المحملة بأكثر من 270 كيلوجراما من الميثامفيتامين في سيارة دورية تقف خارج مركز للشرطة في إحدى ضواحي سيدني.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة أن الرجل، وعمره 28 عاما، صدم سيارة الدورية غير المأهولة بسيارة فان محملة بالمخدرات في إيستوود بشمال المدينة صباح يوم الاثنين ليحطم غطاء محركها قبل أن يفر مسرعا. لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث.

وقالت الشرطة إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عما يصل إلى 273 كيلوجراما من الميثامفيتامين. ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى والموضوعة في صندوق السيارة.

وأضافت الشرطة في بيان أن قيمة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون دولار أسترالي.

وألقي القبض على السائق ووجهت له اتهامات بنقل المخدرات والقيادة المتهورة ومن المقرر مثوله أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.