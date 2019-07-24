62.2 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية

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ارتفعت صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 62.2 مليار ريال، وذلك عبر مشتريات بلغت 115.7 مليار ريال ومبيعات بلغت 53.6 مليار ريال.

فيما بلغ صافي مشترياتهم منذ مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 6.58 مليار ريال، وذلك عبر إجمالي مشتريات 9.16 مليار ريال ومبيعات 2.85 مليار ريال.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 3.5 مليار، مقارنة بنحو 1.93 مليار ريال خلال الأسبوع السابق له.

وبذلك، ارتفعت قيمة ملكية الأجانب المؤهلين إلى نحو 90.87 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر يونيو البالغة 83.07 مليار ريال، وذلك بنمو نسبته 9.4 في المائة بما يعادل نحو 7.8 مليار ريال.

فيما ارتفعت نسبة ملكيتهم في سوق الأسهم السعودية إلى 4.26 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنهاية الشهر السابق البالغة ملكيتهم خلاله نحو 3.99 في المائة.