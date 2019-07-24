تطبيقOffliner أداة مميزة لحفظ المحتوى والوصول إليه عند انقطاع الإنترنت

المناطق - الرياض

يوم بعد يوم يكثر الاعتماد على الهواتف الذكية في تنفيذ جميع الأنشطة المختلفة حتى بدا لدى البعض انطباع بأنها ومع تطورها المستمر ستحل محل أجهزة الكمبيوتر خاصة في مجال العمل، فقد زاد الاعتماد على الهواتف في جميع الأعمال والأنشطة التي تعتمد على الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل أساس، لكن المشكلة الكبرى أن في بعض الظروف قد يكون الاتصال بالإنترنت والعودة إلى محتوى معين أمرا صعبا، سواء لعدم توافر الشبكات في بعض المناطق أو في حال السفر، لذلك يأتي تطبيق Offliner لحل هذه المشكلة عبر إتاحة المحتوى على الإنترنت وحفظه للوصول إليه في حال عدم توافر الإنترنت.

ويعمل التطبيق على تخزين المحتوى عبر الإنترنت للعرض في وقت لاحق، حيث يمكن للمستخدم حفظ صفحات الويب وملفات الفيديو والصوت مباشرة إلى الخدمة، ومن ثم الاطلاع على المحتوى المحفوظ لاحقا ودون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مع إمكانية الوصول السريع لها.

إضافة إلى ذلك يتميز التطبيق بإمكانية حفظ المحتوى من شبكات التواصل الاجتماعية مع دعم النسخ الاحتياطي لصفحات الويب، وتنزيل المحتوى بأي شكل وبدقة تصل إلى HD، مع توفير التطبيق لمتصفح إنترنت خاص به، كما يدعم تشغيل مقاطع الصوت والفيديو في الخلفية، بمعنى تشغيل هذه الملفات وتصفح تطبيق آخر في الوقت نفسه إضافة إلى إدارة المحتوى الخاص بالمستخدم من داخل التطبيق، وأداة تحويل الفيديو إلى صوت، إضافة إلى قدرته على العمل بالتوافق مع شبكات الواي فاي واتصال الجيلين الثالث والرابع.