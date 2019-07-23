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وصول 455,582 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 455,582 حاجاً إلى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=754404
المناطق - الرياض

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 455,582 حاجاً وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 249,345 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 206,213 حاجاً.

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