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المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم يزور الهيئة الملكية بالجبيل 

المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم يزور الهيئة الملكية بالجبيل 

المنطقة الشرقية

المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم يزور الهيئة الملكية بالجبيل 

المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم يزور الهيئة الملكية بالجبيل 
http://almnatiq.net/?p=754427
الجبيل الصناعية - المناطق

أستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان بن عايش العلوني في مكتبه بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل صباح اليوم الاثنين المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم الأستاذ شون كيلي والوفد المرافق له في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم الأستاذ شون كيلي أن الزيارة تهدف إلى اكتشاف مؤشرات ومعايير تجربة الهيئة الملكية في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

وتطرق المدير العام لإدارة التنقل بمشروع نيوم إلى أننا قمنا بهذه الزيارة للاستفادة من التجربة العملية للهيئة الملكية بالجبيل في إدارة المدن الصناعية بما سيعود علينا بالفائدة في مجال عملنا بمشروع نيوم.

وشدد شون كيلي على أن مركز الزوار يعتبر كبداية ممتازة للتعريف بالهيئة الملكية بالجبيل وذلك بما يحتويه من معلومات تمكن من الإيصال لنا لمحة عامة مصحوبة بتفاصيل مهمة عن الهيئة الملكية ومدينة الجبيل الصناعية.

هذا ولقد أطلع الوفد على فيلم وثائقي يشمل مراحل تأسيس الهيئة الملكية بالجبيل والدور الذي لعبته في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال إنشاء مدينة صناعية في شرق المملكة جلبت العديد من الصناعات المختلفة مما ساعد في جلب رؤوس الأموال وتوطين الخبرة والتقنية ورفع كفاءة الكوادر السعودية في مجال عملها.

وتضمنت الزيارة جولة على أجنحة معرض مركز الزوار تعرفوا من خلالها على مقومات الاستثمار وأبرز عوامل النجاح والنهضة الصناعية والعمرانية، والجوانب السكنية، والبيئية، والتقنية، والتعليمية بالإضافة إلى الجوانب الجمالية والمرافق السياحية في مدينة الجبيل الصناعية.

وشاهد الوفد عروضاً فنية تلخص تجربة الهيئة الملكية من قطاعي الشؤون الفنية وتطوير الاستثمار.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل دأبت على نقل تجربتها المتميزة في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الآليات والأنظمة التي تتبعها في صيانة البنية التحتية للجهات الحكومية والقطاع الخاصة.

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