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“ريان غنام” اصغر بائع بمهرجان العسل في الباحة

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“ريان غنام” اصغر بائع بمهرجان العسل في الباحة

“ريان غنام” اصغر بائع بمهرجان العسل في الباحة
http://almnatiq.net/?p=754443
المناطق-الباحة

يشارك اصغر بائع للعسل في أكبر تجمع لمنتجي العسل و مربي النحل بالشرق الاوسط وذلك بمهرجان العسل الدولي في الباحة في نسخته الثانية عشر ويقول ريان ناصر غنام والذي يبلغ من العمر ١٣ عاماً انني سعيد ان اشارك مع والدي في هذا المهرجان و اتعلم ممارسة البيع والشراء. والحمد لله لم اجد اي معاناة في ذلك ويقول ريان انه اعتاد منذ صغره على العمل مع والده في تنزيل الاغراض وترتيبها ، إلا أنه أصبح الآن يديرها بنفسه، والدافع الأول هو ملء وقت الفراغ، كما أنها عادة اعتاد عليها في اجازة الصيف خاصة.
وتتواصل فعاليات مهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة، في نسخته ١٢ وسط عروض مختلفه لأنواع العسل ومنتجاته ومستلزمات صناعته

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