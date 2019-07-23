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برنامج تدريبي لفريق الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بحج ١٤٤٠هـ

برنامج تدريبي لفريق الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بحج ١٤٤٠هـ

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برنامج تدريبي لفريق الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بحج ١٤٤٠هـ

برنامج تدريبي لفريق الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بحج ١٤٤٠هـ
http://almnatiq.net/?p=754444
المناطق-الباحة

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة البرنامج التدريبي لفريق الكشافة المشاركين بحج هذا العام ١٤٤٠ وقد شمل البرنامج تعريف بالمخاطر المحتملة في المشاعر المقدسة وكيفية التعامل معها وكذلك عمليات الاخلاء وايضاً شرح مفصل عن استخدام مطفيات الحريق اليدويه
واوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحةالعقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه حضر البرنامج مدير النشاط الطلابي بإدارة تعليم الباحة وقائد الفريق الكشفي بالمنطقة وعد ٥٠ طالباً

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