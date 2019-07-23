أكثر من 5500 زيارة ينفذها الطب المنزلي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

قالت صحة حفرالباطن إنه تمّ تقديم خدمات الطب المنزلي لعدد (663) مريضاً، وذلك خلال النصف الأول من العام 2019م، وأبانت أنه خلال الفترة نفسها تمّ تنفيذ عدد (5695) زيارة للمرضى في منازلهم من خلال (8) فرق طبية ، كما بلغ عدد المستشفيات المطبّقة لبرنامج الطب المنزلي (6) مستشفيات هي مستشفى حفرالباطن المركزي، مستشفى الملك خالد العام، مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى الصحة النفسية، مستشفى الرعاية المديدة، مستشفى القيصومة .

ويعمل برنامج الطب المنزلي على توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسّرة للمرضى المحتاجين إليها من قِبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، حيث يعزّز البرنامج مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، إضافة إلى توفير أسرّة في المستشفيات لمرضى جدّد في حاجة ماسّة إليها.

ويستهدف البرنامج المحتاجين للرعاية التلطيفية والرعاية النفسية ومرضى السكري ومرضى القرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.

كما يُقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة .