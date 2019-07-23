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تعيين الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك أمينًا عامًا لغرفة الأحساء

تعيين الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك أمينًا عامًا لغرفة الأحساء
http://almnatiq.net/?p=754468
المناطق - الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء ممثلة في مجلس إدارتها مؤخرًا عن تعيين الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك أمينًا عامًا للغرفة، وذلك بهدف تعزيز رعايتها لمصالح أعضائها، وتطوير خدماتها لمنتسبيها من رجال وسيدات الأعمال وتوسيع إسهاماتها ومبادراتها في خدمة اقتصاد ومجتمع الأحساء.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام الغرفة بدفع وتطوير مسيرة عملها وترقية منظومة خدماتها وتطوير برامجها وأعمالها ومبادراتها إداريًا وتنظيميًا وماليًا بما يعزز خططها وأدوارها الخدمية والتنموية والمجتمعية ويحافظ على مكتسباتها الوطنية المتميزة التي تحققت لقطاع الأعمال بالأحساء تحت الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة ما جعلها تحتل مكانة بارزة بين الغرف التجارية الصناعية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة أن تعيين الدكتور إبراهيم أمينًا عامًا للغرفة، جاء تماشيًا مع الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للشباب السعودي وتأكيدًا لأهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات الوطنية الشابة في دفع مسيرة بلادنا الغالية وانسجامًا مع رغبة الغرفة في استقطاب كفاءات وطنية متميزة سائلًا الله له التوفيق والسداد في منصبه الجديد ودعم خطى الاقتصاد والمجتمع المحلي.

من جهته قدّم الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على ثقتهم بتعيينه في منصبه الجديد، مقدمًا شكره وتقديره كذلك للأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة السابق مثمنًا جهودهم في خدمة مجتمع الأعمال بالأحساء مبينًا أنه سيعمل بكل جهده وطاقته من أجل خدمة الأحساء، مؤكدًا التزامه بدفع مسيرة عمل الغرفة والمساهمة في تطوير وإثراء تجربتها الرائدة في تعزيز الحراك التنموي وخدمة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالأحساء.

والجدير ذكره أن الدكتور إبراهيم الذي يحمل درجتي الدكتوراه والماجستير في المحاسبة وحوكمة الشركات من بريطانيا، وُلد عام 1980 بمدينة الهفوف، وهو من خريجي جامعة الملك فيصل، كلية العلوم الإدارية، بكالوريوس المحاسبة، حيث عمل في فترة سابقة أستاذًا مساعدًا بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة الباحة، وكذلك نائبًا لأمين عام غرفة الأحساء منذ مطلع عام 2018م.

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