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“هاشتاغ” ينتقد أداء أمانة حائل يتصدر “الترند” السعودي

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“هاشتاغ” ينتقد أداء أمانة حائل يتصدر “الترند” السعودي

“هاشتاغ” ينتقد أداء أمانة حائل يتصدر “الترند” السعودي
http://almnatiq.net/?p=754471
المناطق - متابعات

نقلا عن “الحياة” أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، عقد اجتماعاً مع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس، لمناقشته حول أداء الأمانة، على خلفية تصدر وسم (هاشتاغ) في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الأيام الماضية “الترند” على مستوى السعودية، ينتقد أداء الأمانة.

ورفض أمين حائل الرد حول موقفه من مطالبات المغردين، أو حتى التعليق حول سبب اجتماعه مع الوزير، وربطه بالتغريدات، علماً بأن أمين حائل مكلف حالياً بمهمة عمل في الوزارة.

وتداول المشاركون في “الترند” على نطاق واسع، مقاطع فيديو وصور رصدت وجود قصور ومشاكل في أعمال النظافة والحدائق العامة والطرق، إلى جانب تأخر إنجاز بعض المشاريع والأنفاق التابعة للأمانة، التي سببت زحاماً شديداً في الطرق.

ودشن المتابعون الوسم، معبرين من خلاله عن استيائهم من تجاهل الأمانة مطالبات المواطنين بتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وكتب المغرد مبارك الرباح: “المرارة التي يشعر بها الناس في حائل من قصور الخدمات البلدية فيها، ليس ناتجاً من أسباب شخصية تخص الأمين ولا تخصهم، السبب يكمن في الفارق الكبير بين ما يتطلعون إليه ، وبين ما يشاهدونه على أرض الواقع بين حجم المبالغ المرصودة، وبين الإنجازات “.

وكتب أحد المغردين: “أحد إعلاميي حائل حدد أن سبب التذمر من الأمانة هو إزالة المخيمات والمظلات، والحقيقة أن وجود المخيمات والمظلات العشوائية سببه إهمال الأمانة ببداية، ثم أنها أزالت المخيمات ولم تنظف مكانها، وألزمت المواطن إزالة مظلته ولم تزل ما يخصها من التلوث البصري، ناهيك عن أوجه التقصير الأخرى”.

وكتب مغرد آخر: “من الطبيعي أن يطالب أهالي حائل الكرام ويرفعوا صوتهم في كل منبر، فأهلها أدرى بشعابها الجميلة وشوارعها المحفرة وأرصفتها المكسرة وحدائقها المهملة ونظافتها ونظارتها قبل أن تهمل، والناس شهود الله في أرضه”.

في حين تحفظ رئيس المجلس البلدي في منطقة حائل عايد العديم، على التعليق على “الوسم”، مبيناً أن المجلس يسير وفق آليات محددة، ويتعامل مع الأمانة، ولا يتعامل مع الأمين، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع الأمين، بعدما تم رصد مشاكل الحدائق ووضع الحلول لها، لافتاً إلى أن المجلس في انتظار عقد لقاء آخر مع الأمين لرصد مشاكل الطرق ووضع الخطط والحلول لها.

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