مهرجان كاف يواصل فعاليته في ثاني أيامه وسط حضور جماهيري

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http://almnatiq.net/?p=754484
القريات - خالد الضبيبي
انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان كاف السياحي 40 والذي تنظمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع إمارة القريات وهيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ولجنة التنمية السياحية بالقريات والغرفة التجارية بالقريات الساعة السادسة مساء يوم أمس الأثنين.‬
‫بدأت فعاليات هذا اليوم بالعديد من الفعاليات منها عروض ترفيهية ومسابقات على مسرح الطفل من تقديم عبدالمجيد السرحاني حيث ارتسمت البسمة على محيا الأطفال والحضور من خلال المسابقات والفقرات الترفيهية المقدمة وبالإضافة للإقبال المميز على كافة الأركان كركن الملح والحديث عن كيفية إستخراجه وركن الأسر المنتجة وبيت الضيافة و المدرسة القديمة ” الكتاتيب ” وركن مخيم الأدوات التراثية في الماضي وضيافة بيت الشعر للصقار مراد الخالدي وغيره من الفعاليات كما شهد مسرح الفعاليات الرئيسي امسية شعرية للشاعر بدر النعيم وتقديم الإعلامي فهد سالم الشراري وأمسية إنشادية للمنشد فهاد ثاني و معاذ الجماز وتقديم الإعلامي عبدالرحمن الكليب ‬
‫وفي نهاية فعاليات اليوم الثاني قام المنظمون بالسحب على الجوائز اليومية.

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