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وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة

وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة
http://almnatiq.net/?p=754491
المناطق - واس

حذرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.
ودعت الوزارة عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

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