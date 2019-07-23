احدث الأخبار

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد
أبرز المواد
 وزارة العدل تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة
أبرز المواد
 مهرجان كاف يواصل فعاليته في ثاني أيامه وسط حضور جماهيري
منطقة الحدود الشمالية
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب عنيزة
أبرز المواد
 فرقة الدفاع المدني الموسمية بمركز بهجه بمنطقة نجران تباشر عملها الموسمي خلال حج هذا العام ١٤٤٠هـ
منطقة نجران
 “هاشتاغ” ينتقد أداء أمانة حائل يتصدر “الترند” السعودي
أبرز المواد
 تعيين الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك أمينًا عامًا لغرفة الأحساء
المنطقة الشرقية
 أكثر من 5500 زيارة ينفذها الطب المنزلي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م
المنطقة الشرقية
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك
أبرز المواد
مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

أبرز المواد
“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

أبرز المواد
وزارة العدل تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري

وزارة العدل تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري

أبرز المواد

وزارة العدل تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري

وزارة العدل تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري
http://almnatiq.net/?p=754494
المناطق - واس

كشفت وزارة العدل عن إتاحة أكثر من 10 آلاف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية.
ويمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم اختيار أيقونة (عن الوزارة) ثم (مركز البحوث)، ثم (نشر الأحكام)، حيث تتوفر الأحكام في ملفات pdf، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
ويمنح نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،
مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية
“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*