مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

المناطق - خالد الضبيبي

قدم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية /فرع الاردن تبرعاً بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية وذلك للمساعدة في توفير العلاج الطبي للاشقاء الاردنيين و السوريين المستفيدين من خدمات الوزارة حيث يشتمل هذا التبرع على عدد 52 صنف طبي يتمثل بالاسرنجات الطبية و القساطل البولية و المستلزمات الطبية الجراحية و الكمامات والمعقمات وادوات الاسعافات الاوليه ومواد الخيوط الجراحية ومعدات الاختبارات الطبية .

حيث جرى بيان تفصيلات هذا التبرع من قبل الدكتور بدر عبدالرحمن السمحان مدير فرع الاردن و مساعد مدير مديرية صحة محافظة المفرق الدكتور محمد الخالدي .

وأعرب الدكتور الخالدي عن عميق امتنانه لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على هذا التبرع السخي، والذي من شأنه أن يساعد على ضمان تقديم خدمات جيدة للمرضى سواءاً للمواطنين الاردنيين او الاشقاء السوريين الذين يستفيدون من الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة الاردنية ، خصوصا مع الضغط الكبير الذي يقع على عاتق الوزارة .