احدث الأخبار

أمير ‫الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك الذي أطلع سموه على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد
أبرز المواد
 وزارة العدل تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة
أبرز المواد
 مهرجان كاف يواصل فعاليته في ثاني أيامه وسط حضور جماهيري
منطقة الحدود الشمالية
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب عنيزة
أبرز المواد
 فرقة الدفاع المدني الموسمية بمركز بهجه بمنطقة نجران تباشر عملها الموسمي خلال حج هذا العام ١٤٤٠هـ
منطقة نجران
 “هاشتاغ” ينتقد أداء أمانة حائل يتصدر “الترند” السعودي
أبرز المواد
 تعيين الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك أمينًا عامًا لغرفة الأحساء
المنطقة الشرقية
 أكثر من 5500 زيارة ينفذها الطب المنزلي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م
المنطقة الشرقية
أمير ‫الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك الذي أطلع سموه على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة

أمير ‫الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك الذي أطلع سموه على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة

أبرز المواد
مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

أبرز المواد
“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

أبرز المواد

أمير ‫الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك الذي أطلع سموه على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة

أمير ‫الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك الذي أطلع سموه على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة
http://almnatiq.net/?p=754515
عرعر - خالد الضبيبي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني.
واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز مشاريع تطوير وتأهيل منافذ المنطقة، وأبرز الخدمات التي تقدمها الجمارك للمواطنين والمقيمين.
وأكد سموه أهمية الدور المناط بالجمارك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للقادمين إلى المملكة, عبر مختلف المنافذ الحدودية والجوية والبحرية, مبرزاً أهمية المسؤولية التي يتمتع بها قطاع الجمارك لحماية حدود الوطن.
وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما تشهده هيئة الجمارك السعودية في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة ـ رعاها الله ـ لهذا القطاع من تطورات بشرية وتقنية وإجرائية لتحقيق انسيابية حركة البضائع والأفراد بالتزامن مع تحصيل الحقوق الجمركية وحماية البلاد من دخول البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
من جانبه قدّم معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة ومتابعته للمشاريع في منافذ المنطقة كافة, مشيراً إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر يجهز بمواصفات عالمية وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،

مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،
مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية

مركز الملك سلمان للاغاثة في الاردن يتبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الاردنية
“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*