أمير ‫الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك الذي أطلع سموه على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة

عرعر - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز مشاريع تطوير وتأهيل منافذ المنطقة، وأبرز الخدمات التي تقدمها الجمارك للمواطنين والمقيمين.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بالجمارك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للقادمين إلى المملكة, عبر مختلف المنافذ الحدودية والجوية والبحرية, مبرزاً أهمية المسؤولية التي يتمتع بها قطاع الجمارك لحماية حدود الوطن.

وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما تشهده هيئة الجمارك السعودية في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة ـ رعاها الله ـ لهذا القطاع من تطورات بشرية وتقنية وإجرائية لتحقيق انسيابية حركة البضائع والأفراد بالتزامن مع تحصيل الحقوق الجمركية وحماية البلاد من دخول البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.

من جانبه قدّم معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة ومتابعته للمشاريع في منافذ المنطقة كافة, مشيراً إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر يجهز بمواصفات عالمية وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.