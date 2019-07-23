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شاهد .. طائر ببغاء يبهر زوار مهرجان الورد بتبوك .. عمره ٢٥ عاماَ

شاهد .. طائر ببغاء يبهر زوار مهرجان الورد بتبوك .. عمره ٢٥ عاماَ
http://almnatiq.net/?p=754519
المناطق - تبوك
 حمل مهرجان الورد والفاكهة 1440  في نسخته السابعة العديد من الفعاليات الجديدة التي أبهرت الجمهور و حازت على تفاعل و اقبال كبير ، و تأتي فعالية ” حديقة الطيور ” في مقدمة تلك الفعاليات ، التي جمعت بين المتعة و المعرفة حيث يتم التعريف  بأنواعها و خصائصها واستعراض ريشها و رقصاتها، و ضمت الحديقة أكثر من 30 طائرا نادر و أليف من بينها  أربعة  انواع مهددة بالانقراض  ما بين متكلم وراقص كما  يستطيع الصغير والكبير حملها والتكيف معها .
وأوضح المدرب “ابراهيم العربي ”  أن  هذه الطيور تعتبر من النوادر التي تتواجد في العالم  و قد تم وضعها على مجاثمها من غير اقفاص ليستمتع الزائر بجمالها ونقلها على يده وتصويرها وكأنها تعيش في طبيعتها من غير أسر ، كما لفت إلى أن فريق من هواة  الطيور السعوديين المتواجدين  في الحديقة تفاعلوا مع اسئلة الزوار والتي تضمنت اسئلة متنوعة عن طبيعتها و طريقة تغذيتها و كيفية تربيتها و العناية بها.
وكشف العربي”  عن أن أعمار الببغاوات  تتراوح  ما بين 60 إلى 90 عاماً و أكبر اعمار الببغاوات المتواجدة بالحديقة يبلغ 25 عاماَ وهو كوكاتو النخيل الذي يعد من الطيور النادرة جداَ و المهددة بالانقراض  كما أن اعداده حول العالم قليله جداً  و في المملكة العربية السعودية يتوفر منها  حوالي ٥ طيور فقط، مضيفاً إلى أن موطنه الاساسي  استراليا.
وأشار المدرب إلى أن أكثر الطيور جمالاً هو طائر سكارليت مكاو سايتس و هو أيضاً  مهدد بالانقراض و موطنه  الأساسي امريكا ، كما يتواجد بالحديقة أنواع أخرى كثيرة مثل المولوكان والامبريلا والميجر ميتشل والمليتري والشاترنج والاكلكتوس والقرين وينق والهارليكوين والكتلينا والبلو اند قولد والقالا والسلفر كرستد والترايتن والكنيورات والامزونيات والكاسكو الافريقي والنعامه والطاووس.
و شرح المدرب أن  الذاكرة الصوتية لأدمغة الببغاوات  تتفاوت حيث ذكر أنه يصل ذكاء الببغاء الى ذكاء طفل بعمر خمس سنوات  كما أن الفترة الزمنية لحفظه الكلمات تختلف بحسب درجة ذكاء الببغاء فهناك ببغاوات تحفظ الكلمة خلال يومان و اخرى تحتاج لأشهر، كما أن هناك طيور تقلد الصوت و ليس الكلمات فقط  و قد يصل ذكائها إلى أنها تعرف اجابات بعض الأسئلة، مبيناً أن الكاسكو اذكى ببغاء في العالم بحفظ الكلام إذ  يصل الى ٨٠٠ كلمة
يذكر أن هناك اقبال كبير على الطائر المتكلم وهو كوكاتو امبريلا لجرئته ورده على الزوار والتفاعل معهم بشكل كبير .

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