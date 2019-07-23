تهنئة ووعيد .. ظريف لجونسون: طهران ستحمي الخليج

المناطق - وكالات

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بوريس جونسون، على فوزه برئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، لكنه حذر بأن إيران تعتزم حماية الخليج.

وقال ظريف في تغريدة: “أهنئ نظيري السابق (بوريس جونسون) الذي أصبح” رئيس وزراء لبريطانيا.

وأضاف: “لدينا سواحل بطول 1500 ميل على الخليج . هذه مياهنا وسوف نحميها”، بحسب نص التغريدة.

ويأتي ذلك وسط الأزمة القائمة بين البلدين حول الاحتجاز المتبادل لناقلتي نفط.

وتابع ظريف أن “إيران لا تريد المواجهة”، لكن قرار حكومة ماي احتجاز ناقلة “غريس1” الإيرانية في مياه جبل طارق “بأمر من (الولايات المتحدة) هو فعل قرصنة واضح بكل بساطة”.

وأرفق ظريف تغريدته بفيديو: “نحن مسؤولون عن أمن وحرية الملاحة في الخليج”.

ورأى أنه “من الأفضل فعلاً ألا تقحم المملكة المتحدة نفسها في تنفيذ مؤامرات” ضد إيران.

وأعلن، الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الذي كان ينافس جونسون على رئاسة الوزراء، أن لندن تريد تشكيل مهمة حماية بحرية “بقيادة الأوروبيين” في منطقة الخليج “بأسرع وقت ممكن”.

واحتجز الحرس الثوري، الجمعة، في مضيق هرمز ناقلة “ستينا إمبيرو” التي يملكها سويدي وترفع العلم البريطاني بعد 15 يوماً من احتجاز البريطانيين ناقلة “غريس 1”.