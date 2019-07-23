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الأردن.. أحكام بالسجن على 32 بتهم إرهابية

الأردن.. أحكام بالسجن على 32 بتهم إرهابية
http://almnatiq.net/?p=754539
المناطق - وكالات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاما بحق 32 مدانا في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم داعش وتأسيس تنظيم مسلح ومحاولة التسلل للقتال في سوريا، بحسب مصدر قضائي.

وشملت الأحكام “السجن 15 عاما لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة” للقيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية.

وقضت المحكمة “بالسجن 10 أعوام على مدان بتهمة التهديد” بأعمال إرهابية، بعد أن ثبت انتماؤه لتنظيم داعش في سوريا وتخطيطه لاستهداف إحدى الكنائس في الأردن.

وحُكم على 3 آخرين “دينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن 8 أعوام، والسجن عاما واحدا لفتاة معهم، بعد تأسيسهم تنظيما أسموه تنظيم الألوية العربية المسلحة، وتورطهم بتعديل طائرة صغيرة (درون) لتصبح قادرة على حمل متفجرات”.

وحكمت المحكمة على “مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة بالسجن 4 أعوام”.

وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على مروجي أفكار تنظيم داعش أو من يحاول الالتحاق به.

كما شددت السلطات أيضاً منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاتها على الحدود مع سوريا، واعتقلت وسجنت عشرات الأشخاص لمحاولتهم التسلل إلى سوريا للقتال هناك.

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