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المياه الوطنية تعلن تشغيل مشروع شبكات المياه بمحافظة بيشة لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة وبتكلفة تجاوزت 43 مليون ريال

المياه الوطنية تعلن تشغيل مشروع شبكات المياه بمحافظة بيشة لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة وبتكلفة تجاوزت 43 مليون ريال

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تخدم أحياء الطحاسي والموسى والمطار والروشن والمستشفى ونمران ومخطط 83

المياه الوطنية تعلن تشغيل مشروع شبكات المياه بمحافظة بيشة لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة وبتكلفة تجاوزت 43 مليون ريال

المياه الوطنية تعلن تشغيل مشروع شبكات المياه بمحافظة بيشة لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة وبتكلفة تجاوزت 43 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=754542
المناطق - بيشة

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير تشغيل مشروع شبكات المياه لخدمة 7 أحياء في محافظة بيشة بمنطقة عسير بتكلفة مالية بلغت 43 مليون ريال. ويأتي هذا المشروع من أجل توسيع نطاق تغطية الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المائية، وضمان تزويد العملاء بمياه صالحة للشرب.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد بن سفر الشهراني، أن المشروع الذي دشن حديثًا تضمن تنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بإجمالي أطوال تقدر بـ 132 كيلو متر طولي، وذلك من خلال تنفيذ 4350 توصيلة مياه للعقارات المخدومة بالشبكة العامة في أحياء الطحاسي والموسى والمطار والروشن والمستشفى ونمران ومخطط 83، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف نسمة بمحافظة بيشة.

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