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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان
http://almnatiq.net/?p=754572
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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