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تعليم عنيزة يقيم برنامج ” الإنفوجرافيك التعليمي” لشاغلي الوظائف التعليمية

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بهدف تسهيل توصيل المعلومات للطلاب

تعليم عنيزة يقيم برنامج ” الإنفوجرافيك التعليمي” لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم عنيزة يقيم برنامج ” الإنفوجرافيك التعليمي” لشاغلي الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=754583
المناطق - عنيزة

 

أقامت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ، لشاغلي الوظائف التعليمية، برنامجا تدريبيا بعنوان “الإنفوجرافيك التعليمي”، قام بتنفيذه الفنان التشكيلي المدرب علي بن صالح النقيدان، وذلك بهدف إكساب المتدربين مهارات تصميم الإنفوجرافيك واستخدامه في العملية التعليمية، حيث قدمت الدورة على مدى أربعة أيام بواقع 4 ساعات تدريبية يومياً بإجمالي 16 ساعة تدريبية تخللها عددا من الأنشطة والمهارات التقنية.

 

ويتناول برنامج الإنفوجرافيك التعليمي عدة جوانب من أبرزها: أهمية الإنفوجرافيك في التعليم وأدواته التصميمية، وكيفية توظيف الإنفوجرافيك في التعليم، والتدريب العملي على عدد من المواقع الخاصة بتصميم الإنفوجرافيك مثل موقع (Easelly) وموقع (Piktochart)، بالإضافة إلى موقع (Powtoon) الخاص بتصميم الإنفوجرافيك المتحرك وتطبيقاته العملية، حيث تم تنفيذ عددا من التصاميم من قبل المتدربين عبر الحاسب الآلي لتدريبهم على كيفية استخدام هذه المواقع.

 

كما تبرز أهمية هذا الأسلوب في كونه يواكب طرق التعليم الحديثة في توصيل المعلومات، حيث أصبح لتصاميم الإنفوجرافيك دور مهم وفعَّال في تبسيط هذه المعلومات وإمكانية قراءة كميات هائلة من البيانات المعلوماتية، وتمكينها لجعل هذه البيانات أكثر سلاسةً في قراءتها ومعرفتها، مما يسهل على الطالب استيعابها والمقدرة على تحليل هذه البيانات بأسلوب جميل وجذاب ولافت للنظر.

 

ومن الجدير بالذكر أن قناعة العاملين في الحقل التعليمي تزداد يومٌا بعد يوم بأن التلاميذ لديهم طرقهم المفضلة في التعليم والاستيعاب، وهو الأمر الذي أكسب الوسائط المتعدد أهمية متزايدة كأحد أساليب التدريس، ويأتي الإنفوجرافيك كأحد هذه الأدوات، في ظل ما نعايشه حاليا في العالم من حولنا والذي أصبح أكثر تراكمًا من الناحية المعلوماتية، مع وجود الكثير من البيانات والرسوم البيانية التي تقابل المعلمين في المناهج الدراسية، مما زادت معه إمكانية إصابة الطالب بملل كبير من هذه الكمية من المعلومات والبيانات، إذا لم تقدم له بطريقة مبسطة وقابلة للاستيعاب والفهم.

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