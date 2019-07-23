هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب وان لإجراء دراسة جدوى بشأن “مركز التميّز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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ضمن رؤيتها لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية وطويلة الأجل، وقعت هيئة المدن الاقتصادية اتفاقية تعاون مع شركة فيرجن هايبرلوب وان لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مركزاً للتميّز عالمي المعايير، يضم مضمار اختبار موسّع خاص بنظام النقل عالي السرعة هايبرلوب، ومركزاً للأبحاث والتطوير، وورشة لإنتاج عربات هايبرلوب.

وجاء الإعلان عن تلك الاتفاقية خلال زيارة وفد من الهيئة برئاسة الأمين العام الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، إلى مبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن هايبرلوب وان في مدينة لوس أنجلوس.

وسيتم من خلال دراسة الجدوى بحث فرص التطوير المشترك لتقنيات محددة فيما يتعلق بأنظمة نقل هايبرلوب القابلة للتسويق التجاري على نطاق واسع، علاوة على تطوير خبرات السعوديين في هذا المجال. وستساعد الدراسة كذلك في تأسيس سلسلة إمداد لنظام هايبرلوب وتسريع عجلة تأسيس مجمعات الابتكار في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم مركز التميز لنظام هايبرلوب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في استحداث 6,000 فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة.

وفي تعليقً له على اتفاقية الشراكة قال الأستاذ هلال: “نسعى في هيئة المدن الاقتصادية وبشكل مستمر إلى البحث عن فرص شراكات استراتيجية ومبادرات تمكن مدننا الاقتصادية من الإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ومن المؤكد أن اتفاقيتنا مع فيرجن هايبرلوب وان لاستكشاف إمكانية تطوير تقنيتها الجديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل خطوة هامة ضمن مسيرتنا لتحقيق المهمّة الموكلة إلينا. وفي حال تجسيده على أرض الواقع فإن مركز التميز سيحفّز على تطوير قطاع نقل محلي يقوم على نظام هايبرلوب، وهذا بدوره سيسرّع من عملية التطوير الحضري والنمو الاقتصادي، وسيخلق فرص وظيفية للشباب السعودي ويسهم في إثراء المحتوى المحلي.”

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب وان السيد جاي والدر: “لقد أكدت المملكة ريادتها من خلال مبادراتها لتطوير حلول تحدث تغييرات جذرية وتواكب رؤية المملكة 2030. ونظام هايبرلوب يمكن أن يدعم جهود المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للنقل، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في نمو قوة عاملة على أسس المعرفة والإبداع.” وأضاف: “إنني أتطلع للتعاون مع شركائنا الطموحين في المملكة العربية السعودية من أجل تحويل هذه التقنية إلى حل متكامل لنقل الركاب والبضائع.”

بدوره، أوضح المدير العام لتطوير وجذب الاستثمار بالهيئة الأستاذ سلطان معصوم أنّه “مواكبةً لاستراتيجية المملكة للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، فإننا في هيئة المدن الاقتصادية مهتمون باجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة من أجل تحفيز الأعمال في المدن الاقتصادية.”

وقام وفد الهيئة خلال الجولة بزيارة مبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن هايبرلوب وان في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث تعرّف على العديد من الابتكارات التقنية والتي كان من ضمنها مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغنطيسي، ونظام الرفع المغنطيسي الدوار، وغيرها. وفي ديفلوب، موقع الاختبارات المتكامل التابع للشركة في صحراء نيفادا، قام الوفد بزيارة غرفة التحكم وغيرها من المرافق، كما قام بجولة في المركز المفتوح لاختبار الدفع.

ويمكن لنظام النقل هايبرلوب الذي يتم تطويره في المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس أن ينقل المسافرين والبضائع بسرعات تصل إلى سرعة الطائرات على الأرض، وذلك بالاستفادة من تقنيات الرفع المغنطيسي والتفريغ الهوائي.

وتعد فيرجن هايبرلوب وان شركة رائدة في تطوير نظام هايبرلوب المتكامل، وقد حققت خطوات كبيرة في تطوير هذه التقنية خلال الأشهر الفائتة، حيث من المتوقع توفرها للتشغيل التجاري لعملائها من الحكومات في المستقبل القريب.