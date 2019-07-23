جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه تقيم الدورات الصيفية للسنة العاشرة على التوالي

الطائف - عادل الزهراني

أقامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه مساء يوم الإثنين الموافق 19 ذوالقعدة 1440هـ الحفل الختامي للدورات الصيفية (دورة اتمام الحفظ الصيفية ،الدورات المتميزة الصيفية ) حيث أفتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم تلا ذلك كلمة لفضيلة رئيس الجمعية الشيخ عيضة بن علي العوفي تقدم فضيلته من خلالها بالشكر لكل من دعم الجمعية خاصة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى .

الجدير بالذكر أن هذه هي السنة العاشرة للدورات الصيفية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه والتي تهدف لحفظ اوقات الطلاب بما ينفعهم وتحسيناً لمستوياتهم في حفظ القرآن ومراجعته ، وقد انقسمت الدورات إلى دورة اتمام الحفظ الصيفية ودورات متميزة في مكاتب الإشراف ، حيث بلغ عدد الطلاب دورة اتمام الحفظ الصيفية 20 طالباً اتم جميعهم حفظ القرآن الكريم خلال الدورة ، وأما الدورات المتميزة فقد اقيمت في مجمع أبو بكر الصديق ومجمع عمر الفاروق ومجمع شقصان ومجمع السديرة وبلغ عدد 202 طالباً ، وكانت قد بدأت الدورات يوم السبت 7شوال1440هـ إلى 8ذوالقعدة1440هـ بمدة تصل إلى 5 أسابيع . وزاد عدد العاملين في هذه الدورات عن 50 مابين مدراء ومشرفين وإداريين ومعلمين

كما تم خلال الحفل تكريم طلاب دورة اتمام الحفظ والعاملين فيها حيث كرمهم فضيلة رئيس الجمعية وكذلك الدكتور عبدالله بن منصور الذيابي عضو مجلس الإدارة ، وكذلك تكريم طلاب الدورات المتميزة حيث حصل مجمع أبو بكر الصديق على درع التميز لحصوله على المركز الأول على مستوى الدورات المتميزة ، وحصل مجمع عمر الفاروق على المركز الثاني.