احدث الأخبار

فرنسا: ملتزمون مع شركائنا بتعزيز الأمن البحري في الخليج
أبرز المواد
 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه تقيم الدورات الصيفية للسنة العاشرة على التوالي
أبرز المواد
 هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب وان لإجراء دراسة جدوى بشأن “مركز التميّز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
منطقة مكة المكرمة
 غريفيثس يتوقع حلا وشيكا في اليمن
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يقيم برنامج ” الإنفوجرافيك التعليمي” لشاغلي الوظائف التعليمية
منطقة القصيم
 وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية غدًا
أبرز المواد
 1.000.000 م٣ يومياً من المياه المحلاة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ
أبرز المواد
 ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان
أبرز المواد
 “الصحة” : 25 مستشفى و 156 مركزاً صحياً لتوفير الرعاية الصحية للحجاج
أبرز المواد
 مغربية وألمانية أصغر حافظات القرآن هذا العام بمنصة خيركم
منطقة مكة المكرمة
 وصول (673.104) حجاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب
أبرز المواد
فرنسا: ملتزمون مع شركائنا بتعزيز الأمن البحري في الخليج

فرنسا: ملتزمون مع شركائنا بتعزيز الأمن البحري في الخليج

أبرز المواد
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه تقيم الدورات الصيفية للسنة العاشرة على التوالي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه تقيم الدورات الصيفية للسنة العاشرة على التوالي

أبرز المواد
هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب وان لإجراء دراسة جدوى بشأن “مركز التميّز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب وان لإجراء دراسة جدوى بشأن “مركز التميّز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

منطقة مكة المكرمة
غريفيثس يتوقع حلا وشيكا في اليمن

غريفيثس يتوقع حلا وشيكا في اليمن

أبرز المواد

فرنسا: ملتزمون مع شركائنا بتعزيز الأمن البحري في الخليج

فرنسا: ملتزمون مع شركائنا بتعزيز الأمن البحري في الخليج
http://almnatiq.net/?p=754595
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن بلاده تعمل مع عواصم أوروبية على تحسين الأمن البحري في الخليج، لكنه لم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف لو دريان أمام أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن تهدئة التوتر ضرورية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها “قرصنة دولة”.

وقال “لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية، مع بريطانيا وألمانيا، لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج”.

فيما طالب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مجددا، الاثنين، إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة البريطانية وطاقمها. وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه إذا استمرت إيران في التصعيد سيقابل بحضور عسكري بريطاني ضخم في الخليج.

وأعلن هانت داخل البرلمان البريطاني عن وصول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع، قائلا: “إن مهمتنا هي ضمان حرية الملاحة البحرية”.

أيضا أضاف وزير الخارجية البريطاني: “دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي”. وأعرب هانت عن أمله في عدم رؤية أي مواجهة مع إيران.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تسعى لتشكيل قوة خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار هانت إلى أن السفينة الإيرانية المحتجزة كانت محملة بالنفط وكانت في طريقها لنظام الأسد.

يذكر أن المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، قال في وقت سابق، الاثنين، إن بريطانيا دعت إيران إلى الإفراج فوراً عن الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وأضاف المتحدث باسم ماي للصحافيين “تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً”.

إلى ذلك، تدرس بريطانيا عدة خيارات لزيادة الضغط على إيران، لكن مسؤولين يقولون إن الخيار العسكري غير مطروح في الوقت الحالي.

كما تسعى بريطانيا للحصول على دعم دبلوماسي وتشغيلي من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لسفن الشحن التابعة لها.

يذكر أن إيران كانت قد استولت على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

من جهتها، أعلنت غرفة الشحن البريطانية، الأحد، أن استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي.

روابط ذات صلة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه تقيم الدورات الصيفية للسنة العاشرة على التوالي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه تقيم الدورات الصيفية للسنة العاشرة على التوالي
غريفيثس يتوقع حلا وشيكا في اليمن

غريفيثس يتوقع حلا وشيكا في اليمن
وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية غدًا

وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*