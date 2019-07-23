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أمين المدينة المكلف يتفقد مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة

أمين المدينة المكلف يتفقد مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة
http://almnatiq.net/?p=754598
المناطق - واس

تفقد أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري اليوم سير الأعمال في مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة بمرافقة عدد من الوكلاء والمدراء ورؤساء البلديات الفرعية وذلك للوقوف على تنفيذ الخطط الميدانية والرقابية والوقائية لموسم حج هذا العام 1440هـ .
وانطلقت الجولة الميدانية من مقر أمانة المنطقة وشملت المنطقة المركزية و مسجد قباء ، ومسجد الميقات و بلدية قباء الفرعية ومنطقة سيد الشهداء ومسجد القبلتين و منطقة السبع المساجد .
حيث تفقد التويجري سير الأعمال البلدية في تلكالمواقع من حيث تنفيذ أعمال النظافة و التعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة ، وأعمال تنظيم الساحات والمباسط المؤقتة ، وأعمال الحدائق والتشجير ، وأعمال مراقبة الأسواق التجارية والمطاعم ، ومعالجة مظاهر التشوه البصري .
وفي نهاية جولته حث أمين منطقة المدينة المنورة المكلف الجميع على مضاعفة الجهد وتسخير كافة الجهود والأعمال ، بهدف تقديم أفضل الخدمات البلدية وتأمين صحة وسلامة الغذاء المقدم لزوار ومعتمرين وحجاج مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل , لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كافة المجالات.

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