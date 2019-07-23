احدث الأخبار

خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق
منطقة الباحة
 الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب
منطقة عسير
 مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجال الأبحاث والتدريب وتعزيز الاعتدال
منطقة المدينة المنورة
 شعراء العرب يتنافسون على جائزة (شاعر عكاظ)
أبرز المواد
 أمير عسير ينهي خلافا قبليا ويضع منهجا فريدا في مكافحة التعنت وفهم مقاصد الرؤية الوطنية المباركة
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية اليمن
أبرز المواد
 بلدي الرياض يتفقد ميدانياً 14 مشروعًا جنوب وغرب الرياض
منطقة الرياض
 الجامعة الإسلامية تجري الاختبارات لمرشحي برامج الدراسات العليا بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 ‏”التجمع الأول” : توفر خدمة ” فحص الزواج الصحي” بخمس مراكز رعاية أولية
منطقة الرياض
 جامعة الملك خالد تنشئ وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي وتكلف الدكتور الحديثي بمهامها
منطقة عسير
 صحة بيشة تعقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع الروشن مول لافتتاح عيادة طبية بالمول
منطقة عسير
 العراق يسلم 270 مليون دولار إضافية للكويت تعويضات حرب الخليج
أبرز المواد
خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق

خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق

منطقة الباحة
الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب

الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب

منطقة عسير
مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجال الأبحاث والتدريب وتعزيز الاعتدال

مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجال الأبحاث والتدريب وتعزيز الاعتدال

منطقة المدينة المنورة
شعراء العرب يتنافسون على جائزة (شاعر عكاظ)

شعراء العرب يتنافسون على جائزة (شاعر عكاظ)

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تنشئ وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي وتكلف الدكتور الحديثي بمهامها

جامعة الملك خالد تنشئ وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي وتكلف الدكتور الحديثي بمهامها
http://almnatiq.net/?p=754610
المناطق - عسير

أنشأت جامعة الملك خالد وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وذلك بعد موافقة اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي، كما تم تكليف سعادة الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي وكيلا للجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي لمدة ثلاث سنوات بناء على موافقة معالي وزير التعليم.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن إنشاء وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي سيسهم في تطوير أعمال وبرامج الجامعة في هذا المجال، وذلك من خلال العمل على تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز ثقافة الإبداع والاستثمار في المعرفة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن إنشاء الوكالة يواكب رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة وسيسهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبناء مجتمع الأعمال وصناعة الإبداع.

وأكد السلمي أن الوكالة ستسهم في تشكيل منظومة متطورة في اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية من جهة ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، رافعًا شكره إلى معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على حرصه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة والتعليم في المملكة ويسهم في تطويره في ضوء الدعم والاهتمام الكبيرين من لدن قيادتنا الرشيدة.

وترتبط بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي عدة جهات تشمل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، والإدارة العامة للموارد الذاتية، والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى مركز الموهبة والإبداع، ومركز إعداد القادة الإداريين، ومركز حوكمة الشركات.

روابط ذات صلة

الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب

الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب
أمير عسير ينهي خلافا قبليا ويضع منهجا فريدا في مكافحة التعنت وفهم مقاصد الرؤية الوطنية المباركة

أمير عسير ينهي خلافا قبليا ويضع منهجا فريدا في مكافحة التعنت وفهم مقاصد الرؤية الوطنية المباركة
صحة بيشة تعقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع الروشن مول لافتتاح عيادة طبية بالمول

صحة بيشة تعقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع الروشن مول لافتتاح عيادة طبية بالمول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*