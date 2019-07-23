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‏”التجمع الأول” : توفر خدمة ” فحص الزواج الصحي” بخمس مراكز رعاية أولية

‏”التجمع الأول” : توفر خدمة ” فحص الزواج الصحي” بخمس مراكز رعاية أولية
http://almnatiq.net/?p=754613
المناطق ـ الرياض

أعلنت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، عن توفر خدمة ” فحص ما قبل الزواج” ، وذلك في خمس مراكز رعاية صحية أولية هي: “مركز صحي الشفاء الأول، مركز صحي السويدي العام، مركز صحي طويق العام، مركز صحي المنصورة، ومركز صحي المربع”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع د. صالح بن عبدالله التميمي بأن الخطوة تأتي ضمن إطار حرص الإدارة التنفيذية لزواج صحي وآمن، من خلال مراكز الرعاية الأولية، والتي تعد بوابة الوصول للمواطن والمقيم من خلال توفير رعاية صحية تهتم بصحة الفرد والمجتمع وذات جودة عالية.

وأضاف د.التميمي: تسعى الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول خلال الفترة القادمة إلى تسهيل وصول المستفيد للخدمة في اسرع وقت وأقرب مكان .

وأشار د.التميمي إلى أن الزواج الصحي يهدف للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، بالإضافة لبعض الأمراض المعدية مثل “التهاب الكبد ب” ومرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”.

ونوه د.التميمي بأن فحص الزواج الصحي يقلل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمتجمع، وتقلل الضغط على المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تجنب المشكلات النفسية والاجتماعية للأسر.

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