الجامعة الإسلامية تجري الاختبارات لمرشحي برامج الدراسات العليا بحفر الباطن

المناطق - حفر الباطن

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للقبول في برامج الدراسات العليا، والتي تشرف عليها الجامعة بكليات الخليج الأهلية للعلوم الإدارية والإنسانية بحفر الباطن.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور سعود السلومي إنه تم تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء لإنهاء إجراءات الاختبارات التحريرية استكمالاً لإعلان القبول في برامج الدراسات العليا بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع كليات الخليج.

وبين الدكتور السلومي بأن الجامعة والكليات تجمعهما شراكة أكاديمية تهدف إلى تحقيق رسالة وأهداف الجامعة المشتملة على نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي والخارجي والتبادل المعرفي.

