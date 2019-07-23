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بلدي الرياض يتفقد ميدانياً 14 مشروعًا جنوب وغرب الرياض

بلدي الرياض يتفقد ميدانياً 14 مشروعًا جنوب وغرب الرياض
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المناطق - الرياض

تفقد المجلس البلدي بالرياض في زيارة ميدانية خاصة عددًا من المشروعات القائمة في جنوب وغرب الرياض، حيث شارك في الجولة رئيس المجلس أ.خالد العريدي، وأعضاء المجلس د.فهيد السبيعي، وم.عبدالعزيز العجلان، وأ.سعود السبيعي، وأ.عبدالله السويلم، وأ.هدى الجريسي، كما شارك من الأمانة مدير إدارة التنفيذ والإشراف م.محمد العسكر، وعدد من مسؤولي الإدارات بأمانة الرياض.

واطلع المشاركون في الزيارة على الأعمال الجارية في موقع المركز الإداري بنمار ونسب الإنجاز فيه، كما وقفوا على مشروع بلدية نمار للتعرف على أسباب تأخر المشروع، حيث أكد رئيس وأعضاء المجلس على ضرورة تسريع الإنجاز والانتهاء منه خلال الأشهر القادمة، وانتقال البلدية للمقر الجديد.

ثم وقف المشاركون على مدخل حي أحد بالشفا لنقل مطالب الأهالي بإيجاد مدخل إضافي للحي، وتم الإيضاح من المسؤولين المرافقين في الزيارة بأنه يوجد مشروع تحت التصميم حاليا لإيجاد نفق لتحسين مدخل الحي وتطويره، وتمت التوصية بتحسين المدخل وتطويره مؤقتًا إلى حين انتهاء العمل بمشروع النفق.

أما المركز الإداري بالشفا فبعد وقوف المشاركين بالزيارة على تعثر المشروع أوضح المهندس العسكر أنه تم سحب المشروع من المقاول لتعثره في إتمام العمل، وجرى فتح المظاريف للترسية على مقاول جديد خلال الفترة القادمة.

كما اطلع المشاركون على طريق الترمذي بدءاً من جامع الأميرة هيا، لنقل مطالب المواطنين في إيجاد إشارات ومطبات للتهدئة بالقرب من مركز السقاف التجاري وأسواق العودة.

وفي حي بدر اطلع المشاركون على مشروع تحسين طريق عرفات، ومشاريع الإنارة في حي الدار البيضاء. كما تفقدوا مشروعي تنفيذ جسرين في طريق الحاير بمدخل الغنامية. وكذلك تطوير طريق الياقوت وتحسينه وإنجازه في خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي ختام الزيارة التفقدية لمشاريع منطقة جنوب وغرب الرياض، استعرض المشاركون أبرز النقاط التي وقفوا عليها، وتضمينها في تقرير خاص يرفع إلى الجهات المعنية لمتابعة سير المشروعات وإنجازها، وأوضح الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، أن المجلس البلدي يهدف من خلال هذه الزيارات الميدانية، الاطلاع على نسب إنجاز المشاريع، والتزام المقاولين بالتنفيذ خلال المدة المحددة في العقد، والاطلاع كذلك على أسباب التأخر والتعثر، كما أوضح رئيس بلدي الرياض أن المجلس سيعمل على متابعة إدارات الأمانة في العمل بالتوصيات التي تم الخروج بها من الجولة، مثمناً الجهود المبذولة من الأمانة في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.

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