مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجال الأبحاث والتدريب وتعزيز الاعتدال

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وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الثلاثاء (20 ذو القعدة 1440هـ) بمقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، وتعزيز منهج الاعتدال.

ووقع المذكرة من جانب الجامعة سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومن جانب الوزارة وكيل الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، وذلك بحضور معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من المسؤولين.

وتضمنت المذكرة الاتفاق على إعداد الدراسات والأبحاث وتبادل الزيارات بين الباحثين والمختصين وفق التعليمات والضوابط للتشاور فيما بينهم، ولإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية، وكذلك تنظيم برامج تأهيل وتدريب وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجالات العمل الإسلامي، إلى جانب برامج وأنشطة ثقافية وتوعوية لطلاب المنح الدراسية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تقنية المعلومات بما يحقق تطوير الأداء.