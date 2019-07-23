الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب

المناطق - عسير

أوضحت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بيان أن الطبيب المتخصص في الأشعة الذي ظهر في فيديو في مستشفى محايل العام خلال تأدية عمله قد وصلت لديه حالات حرجة جدا ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم، وفي هذه الأثناء قام مرافق لأحد المرضى الذي ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظيا ومحاولة الاعتداء رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين، حيث أكدت نتائج التحقيق عدم وجود أي خلال بين الطبيب والممرضة حسب أقوال المملكة وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.

