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خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق

خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق

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الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب

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خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق

خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق
http://almnatiq.net/?p=754661
المناطق-الباحة

شهدت فعاليات وسام البادية والتي تقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق لهذا العام إقبالًا فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة حيث تخطَّى عدد الزوار 160 ألف زائر منذ انطلاقة الفعاليات ولمدة ٤٥ يوم .
وقال منُظم فعاليات وسام البادية الاستاذ عبدالله الزهراني ان الزوار والمصطافين استمتعوا بالفعاليات في ظل خدمات وتسهيلات مقدمة لهم
وأضاف: ان الفعاليات ساهمت في تعزيز مكانة منطقة الباحة ومحافظة المندق خصوصاً كوجهة سياحية مميزة توفر خيارات متنوعة لزوارها ويهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة إلى الباحة للاستمتاع بمقومات الباحة السياحية والفعاليات والمهرجانات بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمنطقة ويعمل على تشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة وتحقيق مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية والعلمية والسياحية وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية منها وكذلك توفير فرص العمل للشباب والفتيات

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