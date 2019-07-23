احدث الأخبار

هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب
أبرز المواد
 تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية
أبرز المواد
 مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية
أبرز المواد
 الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28
منوعات
 مركز الملك فهد الثقافي يودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من سراييفو المغادرين للمملكة لأداء فريضة الحج
أبرز المواد
 برنامج “مُلّاك”: تسجيل أكثر من 3 آلاف اتحاد جديد خلال النصف الأول من هذا العام
أبرز المواد
 خلال 45 يوم أكثر من 160 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بالمندق
منطقة الباحة
 الصحة: نتائج تحقيقات “مستشفى محايل” أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب
منطقة عسير
 مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجال الأبحاث والتدريب وتعزيز الاعتدال
منطقة المدينة المنورة
 شعراء العرب يتنافسون على جائزة (شاعر عكاظ)
أبرز المواد
 أمير عسير ينهي خلافا قبليا ويضع منهجا فريدا في مكافحة التعنت وفهم مقاصد الرؤية الوطنية المباركة
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية اليمن
أبرز المواد
هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب

هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب

أبرز المواد
تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية

تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية

أبرز المواد
مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية

مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية

أبرز المواد
الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28

الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28

منوعات

مركز الملك فهد الثقافي يودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من سراييفو المغادرين للمملكة لأداء فريضة الحج

مركز الملك فهد الثقافي يودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من سراييفو المغادرين للمملكة لأداء فريضة الحج
http://almnatiq.net/?p=754669
المناطق - واس

أقام مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حفل توديع للحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ من البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا، بمقر المركز بالعاصمة سراييفو .
ورعى الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا هاني بن عبدالله مؤمنة، وحضره أصحاب الفضيلة من المشيخة الإسلامية، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وضيوف البرنامج وعوائلهم.
واستهل الحفل بكلمة لمدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أوضح خلالها أن البوسنة والهرسك واحدة من دول العالم الإسلامي التي يستفيد شعبها، في كل سنة من هذا البرنامج الخاص بالحج والعمرة، مؤكداً أنه امتداد لما قدمته المملكة العربية السعودية للبوسنة والهرسك من دعم ومساندة منذ استقلالها وحتى يومنا هذا.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تتشرف بتقديم الخدمة للمشمولين بالتوجيه الملكي الكريم، كما تسخر كل إمكانياتها ليؤدي الضيوف نسكهم بكل يسر وسهولة وفق منظمومة متكاملة من الخدمات النوعية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.
من جهته ألقى عمدة مدينة قوراجدة الدكتور محمد راموفيتش كلمة نيابة عن ضيوف هذه السنة، توجه فيها بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان .
وأضاف أن المسلمين في البوسنة والهرسك لن ينسوا ما قدمته لهم المملكة من مساندة في أحلك الظروف التي مرت بهم، وأن تخصيص مقاعد من البرنامج لحجاج البوسنة في كل سنة شاهد على ما يحظون به من عناية وتقدير .
من جانبه أشاد السفير هاني مؤمنة بالعلاقات المتينة بين المملكة والبوسنة والهرسك، مؤكداً أن ما يكنه خادم الحرمين الشريفين لشعب البوسنة والهرسك من محبة وتقدير منذ كان ــ حفظه الله ــ يرأس الهيئة العليا لمساعدة البوسنة والهرسك .
وفي نهاية الحفل وزعت تذاكر السفر وملابس الإحرام على الحجاج والكتيبات الإرشادية المترجمة حول مناسك الحج، الذي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستضافين قبل وصولهم للمملكة .

روابط ذات صلة

هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب

هيئة المدن الاقتصادية توقّع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب
تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية

تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية
مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية

مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*