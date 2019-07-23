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الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28

الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28

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الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28

الملا يتفقد المرحلة الأولى من طريق الأمير نايف ونفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28
http://almnatiq.net/?p=754673
المناطق - الدمام

كشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، عن افتتاح عدد من المشاريع التنموية بحاضرة الدمام قبل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20ذو القعدة، والتي شملت موقع مشروع صيانة تأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام والذي تجري فيه أعمال الصيانة والتأهيل في مرحلته الأولى، و التي انطلقت منذ شهر تقريباً، حيث سيستمر العمل في صيانة وتأهيل الطريق على ثلاث مراحل.

حيث التقى المهندس عصام الملا خلا الزيارة مع الادارات المعنية بالأمانة والاستشاري ومقاول المشروع، استعرض خلالها مراحل سير العمل التي وصل إليها المشروع بجميع مكوناته حسب الجدول الزمني المعد مسبقاً، كما استمع الى بعض الملاحظات التي وجه بسرعة حلها لإكمال مراحل سير العمل مع التقيد بالجودة والسلامة، وأكد الملا خلال زيارته على أن المشروع في مرحلته الأولى سيتم الانتهاء منه قبل عيد الأضحى المبارك، وأن العمل يجري في المشروع حسب الجدول الزمني وكما هو مخطط له مسبقاً.

بعد ذلك توجه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع إلى موقع العمل في مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع تقاطع شارع 28 بالدمام، واجتمع مع الفريق المختص ومهندسي المشروع والمقاول المنفذ، حيث استمع الى تقرير مفصل عن مراحل المشروع، مبينا أن العمل يجري حسب الخطة الزمنية التي اعدت منذ بداية المشروع، مشيرا الى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 99% ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنهاء المشروع قبل عيد الأضحى المبارك.

بعدها قام بزيارة لمشروع طريق الأمير محمد بن فهد، والذي يجري فيه استكمال تطوير بعض الأماكن والطرق المجاورة له، حيث تم إعادة إنشاء بعض الأرصفة مع أعمال السفلتة، كما استمع الملا لشرح تفصيلي عن سير هذه الأعمال وما وصلت إليه من مراحل، مؤكدا على ضرورة رفع وتيرة العمل، والعمل بشكل أسرع مع الحفاظ على الجودة في التنفيذ.

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