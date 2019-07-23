مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية

المناطق - واس

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة عشر آخرون بجروح جراء انفجار وقع الليلة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح عبدالرزاق شيما قائد الشرطة في كويتا أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية أوقفوها أمام صيدلية بالقرب من محطة للحافلات، مما أدى إلى مقتل اثنين من المارة وإصابة ستة عشر.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.