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تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية

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تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية

تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية
http://almnatiq.net/?p=754682
المناطق - وكالات

أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، الثلاثاء، استعداد التكتل لزيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 35 مليار يورو، في حال فرضت واشنطن رسوما على السيارات الأوروبية.

وجاء تحذير المفوضة الأوروبية بعد أن أعلنت أن المساعي التي تبذلها أوروبا والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لاتفاق تجاري، تراوح مكانها.

وشكّل التحذير الذي أطلقته مالمستروم أمام النواب الأوروبيين تذكيرا بأن التوتر بين ضفتي المحيط الأطلسي لا يزال كبيرا رغم أن الاهتمام منصب على الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة.

وخلال اجتماع للجنة في البرلمان قالت مالمستروم “لن نقبل بأي تجارة موجهة، أو حصص أو فرض قيود طوعية على التصدير، وإذا فرضت رسوم جمركية سنعد قائمة لإعادة التوازن”.

وأضافت أن القائمة “جاهزة مبدئيا وحجمها 35 مليار يورو (39 مليار دولار). آمل ألا نضطر لاستخدامها”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ويبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم عقابية على استيراد السيارات بذريعة حماية الأمن القومي، في تبرير اعتبرت مالمستروم أن لا أساس له.

وأوضحت المفوضة “نحن نرحب بقرار الولايات المتحدة عدم فرض رسوم حتى الآن على السيارات وقطع الغيار. إن مجرد اعتبار أن السيارات الأوروبية قد تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي هو بالطبع طرح سخيف””.

وجاءت تصريحات مالمستروم بعد مرور عام تقريبا على توصل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الأميركي لهدنة تجارية في البيت الأبيض.

وجاء ذلك بعد جولة رسوم انتقامية متبادلة بين الطرفين كان الرئيس الأميركي قد أطلق شرارتها إثر فرضه رسوما على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم الأوروبيين.

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