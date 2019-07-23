مصرع شاب وثلاث فتيات بحادث تصادم بالطريق الدولي الجديد بجازان

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لقي شاب وثلاث فتيات مصرعهم مساء امس جراء حادث تصادم مروري مروع بين عدة مركبات بالطريق الدولي قرب تقاطع القوز – السبخة

واوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات صباح اليوم عند الساعه ١٢٫٨بلاغا عن تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي بالقرب من مركز قوز الجعافره وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية الى موقع الحادث.

واضاف الصرخي ؛ بأنه لدى وصول الفرق تبين وجود ٣حالات وفاة والحالة الرابعة لديه توقف قلب وتنفس ، عمل المسعفون على تقديم الانعاش القلبي والرئوي حتى وصوله الى المستشفى بينما نقلت ٣حالات تتراوح اصاباتهم مابين حرجه الى متوسطة بعد تقديم الخدمة الاسعافية لهم جميع الحالات الناتجه عن الحادث تم نقلها الى مستشفى صبيا العام ومستشفى الامير محمد بن ناصر لتلقي العلاج .

من جهة أخرى طالب مرتادو الطريق الدولي والموطنين ، فرع وزارة النقل والطرق بجازان بوضع حلول عاجلة للتقاطعات الخطرة بالطريق للحد من الحوادث المرورية والتي ينتج عنها وفيات ومصابين.