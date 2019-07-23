سما أبها تتلألأ بالنجوم لحفلات موسم صيف عسير 2019

المناطق - عسير

• النجوم الغنائية المشاركة في حفلات موسم صيف عسير 2019 تقدم شكرها لدعم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه

• المهندس وشمس الاغنية اللبنانية يرسخان قيم الوفاء للراحل طلال مداح في موسم صيف عسير بالمملكة

• نجاح جماهيري وحشود غفيرة من السعوديين للإحتفال بشمس الاغنية اللبنانية وبرنس الغناء العربي

• نجوى كرم : سعيدة بالتواجد في حفلات أبها التي تعكس النقلة الحضارية المذهلة للمملكة وتتمنى تكرار التجربة

• برنس الغناء العربي يشعل حفلات أبها بكوكبة من اروع اغانيه وسط هتاف حار من الحضور

في أمسية ساحرة ووسط أجواء فنية بديعة إعتادت على تنظيمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي كانت ولا تزال راعية الغناء والفن في الوطن العربي من المحيط الى الخليج ، أحيا كلا من برنس الغناء العربي الفنان ماجد المهندس وشمس الاغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم ليلة طربية بامتياز، في إطار حفلات موسم صيف عسير ٢٠١٩ في مدينة أبها السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ والتي تقدم دعمها المتواصل لتعزيز مكانة الفن لدى المواطن السعودي بالتزامن مع النقلة الحضارية المذهلة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية

فأطلت شمس الاغنية اللبنانية الى الجزء المخصص لتلقي أسئلة الإعلاميين وسط حشد صحفي وإعلامي مكثف لتغطية هذا الحدث الفني الكبير قبل دقائق من بدء الوصلة الغنائية الأولى للفنانة والتي وجهت كلمة تحمل معاني الوفاء بقولها ” الفنان طلال الله يرحمه كان عزيزا على قلوب الكل ” وأعربت عن أمنيتها بان يكون ختام حفلات موسم صيف عسير بالمملكة العربية السعودية مكلل بالحب والفرح والنجاح المستمر.

ووسط إستقبال حار وحفاوة بالغة للفنانة الكبيرة نجوى كرم من قبل الجمهور السعودي الغفير حول مسرح الراحل طلال مداح قامت نجوى بمبادلتهم الترحيب وأعربت عن فخرها وإمتنانها الشديد كونها أول فنانة عربية تحيي حفلا غنائيا عبر هذه المنصة العملاقة فضلا عن سعادتها الغامرة بالحضور الى مدينة أبها ما يخلق الحماس لديها لتكرار تلك التجربة الجميلة على أراضي المملكة ورسم السعادة وتقديم وجبة طربية دسمة لائقة بهذا الشعب المتذوق للفن الأصيل .

وشهد مسرح الفنان الراحل طلال مداح حالة من التفاعل والإنسجام الكبير والمتبادل بين الحضور والفنانة نجوى كرم التي بدأت حفلتها بتقديم أغنية وطنية للمملكة تحمل عنوان ” الله ياخد بيدك يا سعودية ” والتي اهتز لها المسرح بالغضافة الى تقديمها أعمال غنائية متنوعة مثّلت جزءا من الرصيد الضخم لتاريخها الغنائي مثل ” انا ما فيي ، روح روحي ، خليني اشوفك ، يا بيي ، كما استعرضت آخر أعمالها الفنية ” ملعون ابو العشق ” والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا على قناة روتانا عبر اليوتيوب وأبدى الجمهور السعودي فرحته بسماع تلك الأغنية.

واستمرارا لتلك الملحمة الغنائية الرائعة كان الجمهور السعودي في حالة ترقب وانتظار لموعد لقاء برنس الغناء العربي الفنان ماجد المهندس فأطل المهندس على الإعلاميين وصرح لهم أنه كان يتمنى لو غنى أغنية من ألحان الراحل طلال مداح رحمة الله عليه، إجابة على سؤال أحد الصحافيين.

وفور صعوده المسرح لاقى ماجد حفاوة كبيرة ومظاهرة حب حاشدة كانت أشبه بالعاصفة التي عبرت تماما عن لغة الحب التي تربطه بجمهوره ، فكانت وصلة المهندس مليئة بالمفاجئات التي أطربت الجمهور حيث استهل حفلته بكوكبة من أروع أغانيه مثل ” تناديك ، ناقصة شي ، تحبك روحي ، انا مصير ، مرماي ، يا ليالي ، انا بلياك ، انت ملك كما كان حريصا أيضا على تقديم أحدث أعماله الغنائية : ” اوقعلك عقد ” بالإضافة الى كبرى مفاجآت الحفل وهي آدائه لأغنية “من بعد مزح ولعب” للراحل طلال مداح تكريماً له وإحياءً لذكراه الخالدة في زمان الفن الأصيل .

وفي ختام الحفل، صرّح الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات:” نحمد الله أننا كنّا على قدر الثقة التي أولانا إياها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التي تؤكد على الريادة السعودية لسوق الحفلات الغنائية والسياسة الناجحة لإنجاح هذه الحفلات، كما نشكر كل المطربين الذين يشاركون معنا في حفلات روتانا، وكذلك الفرق الموسيقية، وأهل الإعلام والسوشيال ميديا اللذين هم دوماً عوناً وسنداً لنا، نأمل من خلالها المحافظة على النجاح الذي عهدتموه من “روتانا” وطاقمها ، كي نظل عند حسن ظن الجمهور السعودي الراقي المحب للموسيقى والترفيه”.