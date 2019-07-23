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أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي

أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي

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أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي

أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=754712
المناطق - فضة عطيف

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد ، بجولة تفقدية على مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام ومستشفى جازان التخصصي ، الجاري العمل على تنفيذهما حالياً.
كما يطلع سموّه ، خلال الجولة على اخر مراحل سير العمل بالمشروعين .
وتأتي هذه الجولة حرصا من سموه الكريم ، على متابعة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام، وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان ليقوما بدورهما في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأهالي المنطقة ، وذلك انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لكل ما يسهم في توفير افضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم بالمنطقة.

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