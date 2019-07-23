يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد ، بجولة تفقدية على مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام ومستشفى جازان التخصصي ، الجاري العمل على تنفيذهما حالياً.
كما يطلع سموّه ، خلال الجولة على اخر مراحل سير العمل بالمشروعين .
وتأتي هذه الجولة حرصا من سموه الكريم ، على متابعة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام، وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان ليقوما بدورهما في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأهالي المنطقة ، وذلك انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لكل ما يسهم في توفير افضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم بالمنطقة.
أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد ، بجولة تفقدية على مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام ومستشفى جازان التخصصي ، الجاري العمل على تنفيذهما حالياً.
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