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أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

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أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=754726
المناطق - فضه عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خالص تعازيه ومواساته الى والد وذوي الشهيد الرقيب أول أحمد بن يحيى أحمد جعامي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان دفاعا عن دينه ووطنه.

وقال سموه في برقية عزاء ، لوالد وأسرة الشهيد : “في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدّمه ابنكم الشهيد أحمد بن يحي جعامي -رحمه الله- من دور مهم في ردع وردّ كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة ؛ فإننا نعرب لكم عن أحرّ تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم ؛ سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد ، بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.
من جهتهم عبّر والد وذوو الشهيد ، عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الدين والوطن في ميدان العز والكرامة ؛ داعين الله تعالى أن يحفظ وطننا وان يديم عليه نعمة الامن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

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